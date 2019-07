Harddrugs gevonden in auto

Agenten van de Landelijke Eenheid gaven omstreeks 21.00 uur een voertuig rijdend op de A58 een stopteken om deze te controleren. Tijdens de controle roken zij een sterke henneplucht. Agenten zagen van buitenaf ook XTC-pillen in een gripzakje zitten. Op basis daarvan besloten de agenten om de auto te doorzoeken. In de auto vonden zij verder ook nog gripzakjes en ponypacks met daarin vermoedelijk cocaïne. Ook is er 110 gram hennep aangetroffen in de auto. Alle goederen zijn in beslag genomen. Zowel de bestuurder als de bijrijder zijn aangehouden en zitten vast voor verder onderzoek.