Man betaalt pizza met vals geld

Woensdagavond 17 juli omstreeks 18.30 uur werd een pizzabezorger betaald voor de bezorging van twee pizza’s in de wijk Gageldonk. De verdachte rekende af met een briefje van tien en een briefje van twintig. Nadat de bezorger weer terug was in de pizzeria bleek dat het briefje van twintig nep was. De bezorger heeft de politie gebeld die het valse biljet heeft gecontroleerd. Op het biljet stond de tekst ‘This is not legal, it’s to be used for motion probs’.

Agenten zijn naar het bezorgadres gereden en hebben de verdachte in zijn woning aangehouden. Het valse biljet is in beslag genomen voor onderzoek.