Opnieuw verdachte aangehouden voor drugs dealen

Agenten van het team Weerijs zagen woensdagmiddag op het Mgr. Nolensplein een personenauto van het merk Ford rijden. Een van de dienders herinnerde zich dat hij de auto een week eerder ook had gezien en dat het een huurauto betrof die mogelijk betrokken was bij criminele activiteiten. Ze besloten een controle in te stellen en gaven een stopteken waaraan werd voldaan. Er zaten twee mannen in de auto. De bijrijder kon alleen een bankpas maar geen ID bewijs overhandigen. Tijdens de identiteitsfouillering werd in zijn jas diverse lege gripzakjes, bankbiljetten en een zakje met enkele witte brokken cocaïne aangetroffen. Nog voor zijn aanhouding ging de bijrijder er vandoor richting Houtmanstraat en werd niet meer achterhaald. Tijdens het verdere onderzoek in de auto werd het paspoort van de vluchter aangetroffen, waardoor zijn volledige identiteit bekend is.