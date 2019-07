Politie onderzoekt ramkraak

De politie kreeg de melding om 02.11 uur binnen. De meldster vertelde echter dat de inbraak een half uur daarvoor al gebeurd was, ze was echter zo geschrokken dat ze niet meteen gebeld had. De twee toegangsdeuren van de winkel waren zwaar beschadigd. In het perkje voor de winkel werden bandensporen aangetroffen. Het is nog niet duidelijk wat er buit gemaakt is