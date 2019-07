Twee aanhoudingen na poging beroving

Omstreeks 21:50 uur werd een bewoonster nabij haar woonhuis verrast door een nog onbekende man. Die probeerde met geweld haar tas afhandig te maken. Die poging mislukte. De dader(s) sloegen vervolgens op de vlucht in een grijze Renault stationcar.



De politie hield na de poging beroving twee personen in de buurt staande die reden in een Renault stationcar. Ze kwamen ook overeen met het signalement, waarop beide personen werden aangehouden en naar het politiebureau zijn gebracht. Het gaat om een 28-jarige man uit Landgraaf en een 22-jarige man uit Heerlen.



Er is een onderzoek ingesteld naar de rol van deze verdachten bij de beroving. Daarnaast bekijkt de politie of er mogelijk een verband is met eerdere straatroven en overvallen in het gebied.