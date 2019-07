26 aanhoudingen na gewelddadige incidenten

In maart van dit jaar startte de politie een onderzoek nadat in februari een aantal mishandelingen plaatsvond in Groningen. Zo mishandelde een groepje jongens een fietser bij het tunneltje aan de Beijumerweg en werd op 18 februari een man bij een verkeersruzie op de Friesestraatweg op zijn hoofd geslagen met een hamer. Kort daarvoor vond op 17 februari op de Sluiskade mishandeling plaats, waarbij ook met een vuurwapen werd gedreigd. Klaas Dunnink, teamchef basisteam Groningen-Noord: ‘Dat was het moment waarop we zeiden: dit kan zo niet, hier gaan we fors op inzetten. Daarop is er recherchecapaciteit vrijgemaakt en hebben we samen met de gemeente het toezicht op straat geïntensiveerd.’

Patroon

Na een analyse van incidenten bleken er meer vergelijkbare zaken tussen te zitten, waarbij een patroon zichtbaar werd dat duidelijk maakte dat de incidenten niet op zich zelf stonden. Bij deze incidenten leken vooral jongeren uit het noordelijk deel van de stad Groningen betrokken. Dit werd ook bevestigd door diverse signalen uit de wijken in dit deel van de stad. Zij worden, in verschillende samenstellingen, verantwoordelijk gehouden voor deze ernstige incidenten. Het lijkt er op dat zij met het plegen van de feiten uit waren op status en geld.

Gezamenlijke aanpak

Hierop hebben politie, gemeente Groningen, Veiligheidshuis en het Openbaar Ministerie de handen ineengeslagen. De kracht zit daarbij vooral in combinatie van het opsporen van verdachten en de persoonsgerichte aanpak met de zorg voor de sociale context. Dunnink: ‘Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat we veel zichtbaar aanwezig zijn op straat, zodat wijkbewoners ons makkelijker kunnen aanspreken. En we er direct bovenop zitten als een groep jeugd ergens voor overlast zorgt. Ook hebben onze wijkagenten veel tijd en aandacht voor hun wijkbewoners. Daarbij benadrukken zij hoe belangrijk het is dat informatie uit de wijk met ons te delen.’

Onderzoeken

In het politieonderzoek zijn uiteindelijk verdachten aangehouden voor zeker acht zware incidenten die voor veel onrust in de wijken in het Noorden van de stad zorgden. Zo zijn bijvoorbeeld drie verdachten aangehouden die de politie (mede)verantwoordelijk houdt voor de ongeregeldheden tijdens de afgelopen jaarwisseling in de Voermanstraat. Ook zijn er meerdere diefstallen van scooters opgelost. En onderdelen van scooters teruggevonden bij de aangehouden verdachten. Dit onderzoek, waarbij het vermoedelijk gaat om tientallen gestolen scooters, loopt nog. Hier worden nog meer aanhoudingen in verwacht.

Hoe nu verder

Wat blijft is de aandacht voor de wijken. Dunnink: ‘Daarom blijft het extra toezicht op straat ook de komende periode zichtbaar aanwezig en houden we nauw contact met de bewoners in de wijken.’ Na verhoor van de laatst aangehouden verdachten gaan de dossiers naar het Openbaar Ministerie. De verdachten, met uitzondering van een verdachte van 18 jaar, zijn inmiddels in afwachting van de rechtszitting vrijgelaten. Deze verdachte is ondertussen voor de meervoudige kamer in Assen verschenen.