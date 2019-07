Controle jongens op scooter leidt tot aanhouding voor openstaande straf en bezit vuurwapen

(foto: stockfoto politie)

Twee jongens op een scooter trokken gisteravond rond acht uur op de Rochussenstraat de aandacht van surveillerende agenten. Toen de agenten de jongens aansprak om hun identiteit te controleren, ging de 21-jarige jongen ervandoor. Op de hoek van de 's-Gravendijkwal met de Volmarijnstraat gooide hij iets onder een auto. Op dat moment was niet goed te zien wat hij weg gooide, maar het vermoeden bestond dat het om een vuurwapen ging. Een agent heeft meerdere keren geroepen dat hij moest blijven staan, pas toen hij zijn vuurwapen op de verdachte richtte, stopte zijn vlucht.

De 20-jarige bestuurder van de scooter dacht dat er een kans om er ook vandoor te gaan. Zijn vlucht was van korte duur. Met behulp van onder meer cameratoezicht kon hij enkele straten verderop alsnog worden aangehouden. Na verhoor op het bureau is hij heengezonden met een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs.

Straf open staan

De 21-jarige jongen sloeg vermoedelijk op de vlucht om onder een openstaande straf uit te komen. Hij stond gesignaleerd voor witwassen. Na onderzoek bleek dat hij inderdaad een vuurwapen onder een auto had gegooid. Het wapen is in beslag genomen. De jongen is aangehouden voor het bezit van vuurwapen en de openstaande straf.

Wapenbezit

Het onderzoek gaat vandaag verder. Er zal onder meer gekeken worden naar de herkomst en eventueel gebruik van het in beslag genomen vuurwapen De aanpak van wapens en wapengeweld heeft voor politie de hoogste prioriteit en wordt van alle mogelijke kanten aangepakt. Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers. Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling zijn vermoord om ogenschijnlijk niks. Als die daders geen wapen hadden gehad, hadden ze het ook niet kunnen gebruiken.