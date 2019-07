Getuigen gezocht voor gooien vermoedelijk zwaar vuurwerk

Rond 05.20 uur werden de knallen veroorzaakt door het laten ontploffen van vermoedelijk zwaar vuurwerk. Eén pand op de Kamp raakte hierdoor beschadigd. De politie zette uit voorzorg een deel van de straat af en liet een bomverkenner van politie poolshoogte nemen. Die constateerde dat gevaar voor verdere explosies geweken was. Daarna werd ter plekke sporenonderzoek gedaan door forensische experts.

Signalement

De politie heeft tot nu toe een summier signalement van de daders: het gaat om vier jongemannen die, na het veroorzaken van de knallen, rennend vluchtten via de Oliesteeg.

Tips gevraagd

De politie doet onderzoek en roept getuigen of personen met meer informatie op om contact op te nemen met de recherche via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M-online.