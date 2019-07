Man met verward gedrag aangehouden voor besmeuren moskee

Toen de politie ter plaatse kwam stond de verdachte nog te praten met de getuigen bij de kerk en is aangehouden. Later werd deze 24-jarige uit Veenendaal herkend door agenten. De politie kon deze man even later ook aanhouden voor het besmeuren van een moskee in Veenendaal. Hij werd herkend op de bewakingsbeelden die daar zijn gemaakt.

De man met verward gedrag is een bekende van de politie. Uit onderzoek blijkt - tot nu toe - dat hij geen religieuze motieven had toen hij de ruit ingooide of de moskee besmeurde.