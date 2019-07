Brand in bestelbusje

Omstreeks 01.50 kregen de hulpdiensten een melding van de brand. Ter plaatse bleek een bestelbusje volledig in brand te staan. Nadat er enkele knallen waren gehoord vanuit het busje, bleek dat hierin meerdere gascilinders en jerrycans stonden. Ondank de bluswerkzaamheden brandde het busje volledig uit.

Een brandsoorzaak is (nog) niet bekend. Ook is nog niet bekend wat er in de gasflessen en de jerrycans heeft gezeten. De politie stelt een (technisch) onderzoek in.