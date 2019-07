Hennepkwekerij in woning Rigolettohof

Na de melding bij de meldkamer namen agenten poolshoogte bij de woning en zagen in de woning een reeds geoogste hennepkwekerij. Vanwege de sterke lucht moesten zij meteen naar buiten. Omdat er mogelijk verdachten in de woning aanwezig waren, gingen politiehonden en begeleiders later met maskers naar binnen. In en rondom de woning was niemand aanwezig. De politie neemt de restanten van de kwekerij en bijbehorende apparatuur in beslag. Uit voorzorg werden de naastgelegen woningen ontruimd.