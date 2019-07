Getuigen schietincident Lage Morsweg gezocht

Rond 17.30 uur kregen agenten de melding dat er zou zijn geschoten op een woning aan de Lage Morsweg. Toen de agenten daar arriveerden troffen zij enkele inslagen in de woning aan. Direct is een plaats delict ingericht en is er onderzoek verricht in en rondom de woning. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden en heeft de recherche de zaak volop in onderzoek.



Getuigenoproep

Heeft u op donderdag 18 juli rond 17.30 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Lage Morsweg? Of heeft u andere informatie dat het onderzoek verder kan helpen, bijvoorbeeld camerabeelden? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.