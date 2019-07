Drie verdachten aangehouden na poging inbraak Vlaardingen

Een oplettende bewoner belde met de politie naar aanleiding van een groep jonge mannen die rond hing bij het winkelpand. De bewoner hoorde een hoop kabaal en zag dat een deur was opengebroken. De verdachten zetten het vervolgens, zonder buit, op het rennen. Twee 25-jarige mannen uit Dordrecht en Vlaardingen konden direct worden aangehouden. Een derde verdachte, een 17-jarige jongen uit Vlaardingen, is vanmorgen in zijn woning aangehouden. De vierde verdachte is gevlucht via de achterzijde van het gebouw. De politie onderzoekt de zaak.

Getuigen gezocht