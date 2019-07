Politie haalt grote geldbedragen uit rugzak en plafond

Rotterdam - De politie deed afgelopen dinsdag vier invallen in een lopend onderzoek naar onder meer handel in verdovende middelen. Daarbij is een 27-jarige man aangehouden; hij kwam een woning uitlopen met ruim twee ton in zijn rugzak. Bij doorzoekingen werden nog tienduizenden euro’s en drie kilo heroïne gevonden.