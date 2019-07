Vijf aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel Hellevoetsluis

Aanleiding voor het onderzoek waren namelijk verschillende MMA-meldingen en klachten vanuit de wijk binnen over mogelijke drugshandel aan de Atalanta in Hellevoetsluis. Verschillende agenten vatten post aan de bewuste straat en merkten direct verdachte activiteiten op rond twee panden. Nader onderzoek naar die activiteiten resulteerde in de aanhouding van twee mannen (53 en 37) en twee vrouwen (39 en 33) voor het overtreden van de Opiumwet. De vijfde verdachte, de 30 jarige bewoner van een van de panden, werd aangehouden voor het dealen van drugs. In zijn woning vonden agenten harddrugs en honderden euro’s contact geld. Dat, en de auto van de verdachte, werden in beslag genomen.