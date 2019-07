Verkeersruzie eindigt in zware mishandeling

Aan de mishandeling is een verkeersruzie vooraf gegaan met een 45-jarige man uit Oostburg. Deze rijdt omstreeks 16.30 uur in zijn auto met zijn gezin vanaf de rotonde van IJzendijke richting de N61. Op hetzelfde moment rijdt voor zijn auto een ander voertuig dat slecht 80 km/u rijdt, terwijl 100 km/u is toegestaan. Omdat het niet goed mogelijk is om in te halen, past hij zijn snelheid aan en blijft achter zijn voorganger rijden.