Gewapende overvallen in Workum: verdachte aangehouden

Bedreigd met een mes

Het 85-jarige slachtoffer had boodschappen gedaan en deed de voordeur van zijn woning open om de boodschappen naar binnen te brengen. Plotseling stond er een man achter hem die zijn geld wilde hebben. De overvaller probeerde de portemonnee van het slachtoffer te pakken en er ontstond een worsteling. De overvaller haalde een mes tevoorschijn en bedreigde het slachtoffer hiermee. De 85-jarige man gaf zijn portemonnee aan de overvaller waarna deze de woning verliet.



Slechts enkele minuten later sloeg de overvaller opnieuw toe. Een 28-jarige inwoonster van Workum stond bij de pinautomaat aan het Panwurk. De overvaller pakte haar vast en drukte een scherp voorwerp in haar nek. Hij wilde haar geld. Het slachtoffer toetste haar pincode in maar deze was niet juist. Toen ze aangaf dat ze de pincode niet meer wist en de overvaller op het scherm zag dat deze niet juist was liep hij weg.



Camerabeelden

Op 10 juli gaf de politie camerabeelden vrij van de verdachte. Verschillende personen dachten de man op de beelden te herkennen en meldden dit bij ons. Dit heeft er mede toe geleid dat vandaag een 29-jarige man, een inwoner uit Workum, kon worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de twee gewapende overvallen.



De beelden zijn daarom inmiddels offline gehaald. De verdachte wordt door de politie verhoord.