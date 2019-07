Politieactie was bedoeld om verdachte te overrompelen

We begrijpen dat de actie wel vragen oproept. Ook al kunnen we nog bijna niets delen, geven we toch iets meer uitleg. In de flat hebben we een bewoner aangehouden in verband met een onderzoek waar we op dit moment nog niet meer over kunnen zeggen. Als we wel iets zouden delen, is er het risico dat ons onderzoek mislukt.

Het is natuurlijk bijzonder dat het arrestatieteam zo zichtbaar optreedt. Dat gebeurde in dit geval niet omdat de verdachte een gevaar voor de politie of de omgeving vormde. We hebben de verdachte op deze manier aangehouden omdat we hem wilden overrompelen, zodat hij geen sporen kon wissen. Dat is de reden waarom de woning van meerdere kanten werd benaderd, en waarom er een knal te horen was om de verdachte af te leiden.

Op dit moment kunnen we dus nog niets meer zeggen over het onderzoek of de verdachte. Als het onderzoek het toestaat zullen we hier op een later moment meer over zeggen.

(2019224513 ^SK)