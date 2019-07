Schietincident Rietstraat in Opsporing Verzocht

Die bewuste maandagmiddag 3 december werd er een zoekactie gestart nadat de daders er vandoor gingen in een zwarte Volkswagen Transporter. Bij de zoekactie werd ook een politiehelikopter ingezet. Eén persoon raakte bij het schietincident lichtgewond. De gebruikte Volkswagen Transporter werd even later aangetroffen op de Schutstraat. In het onderzoek zijn er verdachten aangehouden, maar de recherche hoopt dat het publiek hen kan helpen met een herkenning door beeldmateriaal te tonen waar specifiek aandacht wordt gevraagd voor één van de twee daders.

Uw tip!

Heeft u informatie over dit schietincident, de zwarte Volkswagen Transporter, of bent u getuige geweest? Geef uw informatie dan door via 0800-6070 of maak gebruik van Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Uitzending

Opsporing Verzocht is te zien op dinsdag 2 juli op NPO1 en gebint om 20.30 uur. De herhaling is de volgende dag om 12.00 uur op NPO3. Ook het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld zal aandacht besteden aan deze zaak op woensdag 3 juli om 13.25 uur op RTV Utrecht.