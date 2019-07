Veel meldingen onderzocht tijdens integrale controles

De eerste ochtend, maandag 24 juni, werden vier locaties bezocht in Zwanenburg en Hoofddorp. Het ging specifiek om bedrijfscontroles. In een pand in Zwanenburg werden tientallen servers, 27 server-stellages met in ieder 6 grafische kaarten, gevonden. De eigenaar was onbekend, en er werd illegaal stroom afgetapt. De apparatuur is in beslaggenomen. Waarvoor deze servers gebruikt werden en de oorsprong wordt verder onderzocht.

Op de andere locaties nam de politie negen auto’s in beslag waarin mogelijk een verborgen ruimte was gemonteerd. Specialisten van de Douane hebben de auto’s onderzocht en in twee auto’s werden verborgen ruimtes aangetroffen. Verder werden drugs en gestolen auto-onderdelen, waaronder motorblokken, aangetroffen. De eigenaar van het autobedrijf was al eerder en op een andere locatie hiermee in de fout gegaan. Bij de milieucontroles die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitvoerde, werd een aan aantal overtredingen geconstateerd. De Belastingdienst constateerde meerdere fiscale overtredingen. Zo waren er op twee adressen personen met een uitkering aan het werk die niet geregistreerd stonden als werknemers, was er op een adres sprake van bedrijfsactiviteiten waarover geen belastingen werden afgedragen en werd er ook een persoon met een openstaande belastingschuld aangetroffen. Ook heeft de Belastingdienst op een adres een deurwaarder ingezet om een openstaande vordering van 30.000 euro te innen.



Resultaten Haarlemmermeer, o.a. ingebouwde verborgen ruimte en in beslag genomen servers.