Getuigenoproep Man zeer ernstig gewond na steekincident Slotermeerlaan

Kort voor 14 uur kreeg de politie melding van een steekincident, mogelijk na een ruzie. Daarbij raakt één man ernstig gewond. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is zorgwekkend.

De recherche is een onderzoek gestart. Daarbij wil het onderzoeksteam graag spreken met getuigen die mogelijk iets gezien hebben van het steekincident of de momenten kort daarvoor. Ook mensen die (video)beelden hebben worden dringend verzocht contact op te nemen met de recherche via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar u ook direct beeldmateriaal kunt uploaden.