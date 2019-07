Inbraak edelsmid Delft bij Team West

Den Haag - Vanavond wordt in de uitzending van Team West uw aandacht gevraagd voor de inbraak bij een edelsmid aan de Hippolytusbuurt in Delft. In de nacht van maandag op dinsdag 28 mei braken twee mannen in bij dit bedrijfspand. Ze gaan er vandoor met sieraden uit diverse vitrines. Hun activiteiten werden vastgelegd door de bewakingscamera’s. Een van de verdachten is inmiddels aangehouden, de recherche hoopt dat de tweede verdachte wordt herkend door het tonen van de camerabeelden.