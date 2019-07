Vermiste Mohamed Anaya vanavond in Opsporing Verzocht

De familie van Mohamed maakt zich ernstige zorgen. Mogelijk heeft de vermissing van Mohamed te maken met een partij verdovende middelen waar iets mis is gegaan. Waarschijnlijk had hij ’s middags een afspraak in Den Haag. Maar met wie die afspraak was en of die afspraak is doorgegaan, is onbekend.

Mohamed Anaya heeft vermoedelijk gebruik gemaakt van een zwarte VW golf GTE model 7. De motorkap van de auto had een opvallende deuk. Dit is oude schade van eind mei 2019. De auto is inmiddels aangetroffen op de Van Vredenburchweg in Rijswijk. In de auto zijn persoonlijke bezittingen van Mohamed gevonden.

We hebben inmiddels verschillende tips binnen gekregen, deze worden momenteel onderzocht. Echter zijn we nog op zoek naar een aantal belangrijke getuigen die ons hopelijk verder kunnen helpen in de zoektocht naar Mohamed, deze worden in de uitzending van 2 juli opgeroepen zich te melden.

De uitzending begint dinsdagavond 2 juli om 20.35 uur op NPO1 en zal de volgende dag om 12.00 uur worden herhaald op NPO2.

Mohamed Anaya