Vrouw (49) om het leven gekomen bij steekincident Rotterdam-Zuid

Rotterdam - Bij een steekincident aan de Homerusstraat in Rotterdam-Zuid is dinsdagavond rond 20.15 uur een 49-jarige vrouw om het leven gekomen. Naar de dader is met grote inspanning gezocht, hij is nog niet gevonden. We gaan uit van een incident in de relationele sfeer.