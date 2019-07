Zes mannen aangehouden voor visstroperij

Het is algemeen bekend dat visstropers vele malen per week op zeebaars vissen op de Oosterscheldekering, maar ook in Zuid-Holland en aan de Belgische kust. De vis wordt hierna illegaal aan horecabedrijven verkocht en daarna witgewassen. De opbrengsten voor de stropers zijn vermoedelijk duizenden euro's per week. De visstekken op de Oosterscheldekering zijn verboden plaatsen, ook omdat het zeer gevaarlijk is om daar te komen.