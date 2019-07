Politie arresteert vier verdachten van openlijk geweld tijdens Pegida-demonstratie 26 mei

Eindhoven - De politie heeft dinsdag drie mannen aangehouden die worden verdacht van het plegen van openlijk geweld tijdens de Pegida-demonstratie op zondag 26 mei 2019 in Eindhoven. Het gaat om twee Eindhovenaren van 24 en 50 jaar en een 46-jarige inwoner van Geldrop. We hebben het drietal geïdentificeerd op basis van camerabeelden. De mannen zijn van hun bed gelicht en voor verhoor ingesloten op het bureau. Vanmiddag heeft de vierde verdachte zichzelf gemeld op het bureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Hij woont in Eindhoven en is 27 jaar.