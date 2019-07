Nader onderzoek naar aangetroffen objecten

Dinsdagochtend startte de politie met een politieboot met specialistische apparatuur een onderzoek in de vijver aan de Emmaweg. Dit deed het onderzoeksteam in samenwerking met de collega’s van het Landelijk Team OnderwaterZoekingen (LTOZ) naar aanleiding van nieuwe aanwijzingen. De aangetroffen zaken zijn veiliggesteld en worden de komende tijd door technische medewerkers onderzocht.

Gesprek van de dag

De zoekactie trok veel aandacht van het publiek in Treebeek. Politieagenten hebben ook gesproken met wandelaars en passanten die een kijkje kwamen nemen aan de vijver. Dit heeft ook enkele tips opgeleverd die door het onderzoeksteam worden meegenomen in het lopende onderzoek.



In het belang van het technische onderzoek wil de politie op dit moment geen nadere informatie verstrekken. Meer informatie over de cold case Sjef Klee vind je hier.