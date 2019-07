Ladingdieven op heterdaad betrapt

De achterste bestelbus met een Frans kenteken, werd even later aan de kant gezet en de twee inzittenden werden aangehouden. De bus was leeg. De andere bus, met een Bulgaars kenteken, staakte zelf de vlucht en stopte op de vluchtstrook. De twee inzittenden verdwenen in de bosjes. In de bus werd de vermoedelijke buit van de diefstal aangetroffen: 84 paar sportschoenen van een bekend merk. Beide bussen en de buit zijn in beslag genomen.