Dodelijk ongeval

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht en komt daarbij graag in contact met getuigen die het voertuig vlak voor het ongeval hebben zien rijden. Was u gisteravond rond 21.00 uur op de Oostelijke Rondweg in Elburg en heeft u iets gezien? Dan horen wij dat graag. U kunt uw tips doorgeven via 0900-8844. Dit kan natuurlijk ook anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019321482 (AC)