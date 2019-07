Man zonder rijbewijs vlucht na aanrijding

Op de Bosbaan stond ondertussen een ambulance. Hierin bleek de weggerende bestuurder te liggen. Hij moest voor verder onderzoek mee naar het ziekenhuis. Toen de politie zijn identiteitsgegevens controleerde, bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Hiernaast is er bloed afgenomen om uit te sluiten of de verdachte onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen reed. Zodra de verdachte in staat is een verklaring af te leggen, gaat de politie met hem in verhoor. De bestuurder van de andere auto deed aangifte van het verlaten van een plaats ongeval.