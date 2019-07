Slachtoffer van zakkenrollerij volgt dader

Samen met een vriend liep het slachtoffer rond 04.30 uur over straat. Hier werden zij door twee mannen in de Engelse taal aangesproken. Nadat het gesprek was beëindigd, bleek de portemonnee van de man te zijn verdwenen. Direct kreeg hij de indruk dat de mannen hem tijdens het gesprek uit zijn zak hadden gehaald. Hij besloot de achtervolging in te zetten. Toen hij even verderop de mannen aansprak, gaf een van hen de gerolde portemonnee weer terug. De inhoud zat er niet meer in. Terwijl de politie door het slachtoffer was gealarmeerd, bleef hij de mannen volgen. Een van hen rende snel weg voordat de politie arriveerde. De ander, de 32-jarige verdachte, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.