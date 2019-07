Getuigen gezocht van ruzie en erop volgende aanrijding

Helmond - De politie is op zoek naar getuigen van een ruzie en een aanrijding in Helmond. Vrijdagmiddag rond half 4 is er op de parkeerplaats voor zwembad de Wisse aan de Keizerin Marialaan in Helmond een ruzie geweest. Een van de ruziemakers is vervolgens met hoge snelheid er vandoor gegaan en heeft een aanrijding veroorzaakt op het kruispunt tussen de Kanaaldijk N.W. en de Julianalaan in Helmond. Een 56-jarige man is aangehouden in verband met drugs die in de auto zijn aangetroffen. De politie zoekt getuigen die meer weten van deze ruzie en / of aanrijding.