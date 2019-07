Getuigen gezocht van aanrijding fietsers

Den Bosch - Wij zijn op zoek naar de bestuurder of getuigen van een aanrijding tussen een auto en een fiets vannacht tussen 4 en 5 uur op de Zuid Willemsvaart in Den Bosch. Een donkerkleurige auto heeft 2 fietsers op een fiets aangereden en is daarna doorgereden. De passagier die achterop de fiets zat is met zwaar lichamelijk letsel over gebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de fiets is gewond geraakt. Op de plaats van het ongeval is een rechter buitenspiegel van de auto achtergebleven.