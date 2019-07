Onderzoek na aantreffen lichaam in Beesel

Het vermoeden is dat het lichaam al langer in het natuurgebied ligt. Zaterdagavond is er een politieonderzoek gestart naar de doodsoorzaak en identiteit van de persoon. Op dit moment is nog niet bekend hoe de persoon om het leven is gekomen en ook de identiteit is nog onbekend. Eventuele getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie via 09008844.



Meer informatie is nu niet bekend en volgt waarschijnlijk zondag in een aanvullend bericht.