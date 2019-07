Auto gaat in vlammen op

Agenten kregen een melding dat er een auto in de brand stond. Bij de brand zijn twee naastgelegen voertuigen zwaar beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Heeft u iets gezien zondagavond rond 21.30 uur op het Waterloopplein of in de omgeving? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2019139867