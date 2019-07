Rond 0.30 uur kregen agenten een melding van een autobrand. Ter plaatse was de brandweer al bezig met het blussen van de brand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Heeft u kort voor of na de brand iets verdachts gezien in de buurt van de Wytemalaan, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar.

2019139840