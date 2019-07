Dodelijk schietincident in Amsterdam Zuidoost

Even voor middernacht staan er meerdere personen op een parkeerplaats vlak bij het metrostation Kraaiennest. Er arriveert een zwarte Renault Megane, vervolgens wordt er meerdere keren geschoten. Eén persoon wordt geraakt en komt daarbij om het leven. Het gaat om de 33-jarige Inchomar Balentien uit Amsterdam, een bekende van de politie. De andere personen op de parkeerplaats weten te vluchten. Het voertuig rijdt weg in de richting van de Karspeldreef.

De recherche doet onderzoek naar dit incident en spreekt graag met getuigen. Op de plaats delict heeft het forensisch team meerdere kogelinslagen aangetroffen, ook bij de achterliggende huizen aan de Kleiburg. Ook treft de politie een paar kilometer verderop bij de Gaasperplas een uitgebrand voertuig aan. De recherche onderzoekt of dit voertuig verband heeft met het schietincident. Er is een sterk vermoeden dat het om een gerichte actie ging. Heeft u meer informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.