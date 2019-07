Grimmige sfeer bij aanhoudingen

De 23-jarige verdachte kreeg handboeien om en werd in de politiewagen geplaatst. De 56-jarige verdachte gaf zich niet snel over en verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Uiteindelijk kwamen de verdachte en de agenten op de grond terecht. De man greep hier het pepperspraybusje van de agent vast en hield dit in de richting van de agenten. Ondanks alle waarschuwingen liet de man het busje niet los. Uiteindelijk kon een van de agenten de pepperspray uit zijn handen halen. Toen de verdachte uiteindelijk in de handboeien was gezet, staakte hij zijn verzet nog niet. Hij probeerde nog een kopstoot aan een van de verbalisanten te geven, maar dit kon net worden voorkomen doordat een andere agent hem op tijd wegtrok. Hierbij raakte een van agenten de verdachte met zijn wapenstok op het hoofd. Er ontstond een wond, waarop een ambulance werd opgeroepen. Uiteindelijk is de wond gehecht, waarna de verdachte is overgebracht naar het politiebureau.