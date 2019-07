Bewoners gewond bij woningoverval

Rond 02.15 uur kreeg de politie een melding van de bewoner die aangaf te zijn overvallen door meerdere daders. Waarschijnlijk zijn drie personen zijn woning binnengedrongen, en vervolgens hebben ze de bewoners mishandeld. De overvallers zijn er vervolgens met hoge snelheid vandoor gegaan in een personenauto. Er is nog niet bekend of er buit is gemaakt bij de overval.



De politie heeft direct na de melding een onderzoek ingesteld en kijkt onder andere in de omgeving uit naar de overvallers. Daarnaast is er een ambulance opgeroepen voor de gewonde bewoners. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 09008844. Meer informatie is op dit moment niet bekend.