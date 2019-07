Geen misdrijf dode man Beesel

De man is een 47-jarige inwoner van Koln (Duitsland), en hij stond sinds 22 juni als vermist gesignaleerd in Nederland. Na die datum is niks van de man meer vernomen, en zaterdagavond werd hij dood aangetroffen in het natuurgebied in Beesel. Uit onderzoek van de politie en na onderzoek aan het lichaam is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Het onderzoek van de politie wordt afgerond.



Meer informatie wordt in het kader van de privacy van betrokkenen niet gegeven.