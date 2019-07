Deel uw beeldmateriaal dodelijk schietincident Kraaiennest met politie op 06 18628333

Het onderzoeksteam verzoekt getuigen die over video’s of foto’s van het incident beschikken deze middels het WhatsApp account van de Politie Amsterdam door te zetten naar 06-18628333. Dit geldt ook voor beeldmateriaal van de vluchtauto onderweg naar of op de Driemondweg (nabij de Gaasperplas) waar de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand werd aangetroffen.



Daarnaast komt de politie graag in contact met getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken en mensen die anderszins iets opvallends hebben gezien rondom de Karspeldreef of de Driemondweg. Hen wordt verzocht via 0900-8844 contact op te nemen of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.