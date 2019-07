Inbrekers na achtervolging aangehouden

Die nacht rond 04.00 uur kwam de melding binnen dat er werd ingebroken bij een bedrijfspand aan de Limiet. De inbrekers gingen er in een bestelbus vandoor, maar werden al snel door agenten rijdend gespot. Er werd een achtervolging ingezet die eindigde in Schoonrewoerd, waar ze de bestelbus achterlieten en snel uit het voertuig sprongen. Inmiddels hing er ook een politiehelikopter boven het gebied die de bestuurder de sloot in zag duiken. Met een nat pak werd hij vervolgens uit het water gevist en aangehouden. De tweede verdachte werd gevonden in een achtertuin en de derde had zich verstopt in een kliko. Het gaat om een 19-jarige man uit Etten-Leur, een 20-jarige man uit Terwolde en een 26-jarige man uit Tilburg. Het drietal in verzekering gesteld en zit vast. Hun voertuig is in beslag genomen.