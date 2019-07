Pas op voor zomerse fraude van cybercriminelen

1. Spookfacturen

Krijgt u een aanbieding die vermomd is als factuur? Check altijd de kleine lettertjes. Gooi de valse rekening in de (digitale) papierbak!

2. CEO-fraude

Krijgt u een e-mail van uw hoogste baas met het verzoek om snel een groot bedrag over te maken? Volg de juiste procedure in het bedrijf. Goede kans dat het niet écht de CEO is die u mailt.

3. Factuurfraude

Betaalt u de rekeningen? Controleer altijd het rekeningnummer. Bel bij twijfel naar de afzender. Criminelen willen nog wel eens de (digitale) post onderscheppen en alleen het rekeningnummer wijzigen. Als je niet oplet, stort je geld op een valse rekening.

Nog meer tips om cybercrime te voorkomen

Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze beschikbaar zijn

Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten).

Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen.

Verander uw wachtwoorden regelmatig.

Heeft u een nieuwe baan of relatie? Zorg dan ook voor een ‘digitale scheiding’ door het opheffen van gedeelde e-mailadressen en cloud-accounts.

Klik niet zomaar op een link in bijvoorbeeld een e-mail of sms. Klik nooit op links van onbekende afzenders.

Geef nooit uw inloggegevens af, of uw bankgegevens. Banken, creditcardmaatschappijen en ook webwinkels vragen nooit om uw persoonlijke gegevens. Niet per mail en ook niet per telefoon.

Stuur nooit uw bankpas op.

Wees voorzichtig met het delen van een kopie van uw identiteitsbewijs of rijbewijs. Ook op social media.

Maak regelmatig een back-up van uw bestanden.

Aangifte cybercrime

Van cybercrime kunt u aangifte doen via het telefoonnummer 0900-8844 of op een politiebureau. Zorg voor u cybercrime gaat melden bij de politie dat u geen digitale sporen verloren laat gaan: zet de computer niet uit en bewaar zoveel mogelijk informatie of breng deze mee.