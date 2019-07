Verdachte aangehouden na mishandeling

Agenten kregen de melding om naar de Orionweg in Haarlem te gaan. Er zouden daar twee mannen aan het vechten zijn. In de woning trof de politie het slachtoffer aan met letsel aan zijn hoofd. De verdachte was niet meer in de woning aanwezig. Uiteindelijk heeft de politie de man weten op te sporen. Na een korte achtervolging op de Burgwal kon de man worden aangehouden, hij is overgebracht naar het politiebureau.

2019140327