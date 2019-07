Wie heeft de schutters gezien

Amsterdam - De recherche van District West is op zoek naar twee mannen die in de richting van een andere man hebben geschoten. Een man die vannacht rond half twee zijn hond aan het uitlaten was werd op de Burgemeester Roellstraat in Amsterdam beschoten. Hij raakte daarbij niet gewond. De beide verdachten, die beiden een zwarte helm en donkere kleding droegen, reden samen weg vermoedelijk op een donkerkleurige motorscooter.