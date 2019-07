Politie zoekt getuigen poging straatroof

Het slachtoffer fietste rond 01.15 uur in het Huigpark. Vlakbij de brug bij de van Maresingel blokkeerden twee personen het fietspad. Een van hen gaf een klap aan het slachtoffer waardoor zij op de grond viel. Daarna probeerde het tweetal haar rugzak af te pakken, maar dit kon zij voorkomen door zich te verzetten en te vluchten.



Signalement

Er is een summier signalement beschikbaar. Beide mannen waren tussen de 20 en 25 jaar oud en in het donker gekleed.



Getuigenoproep

De recherche van Leiden-Midden is een onderzoek gestart en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben wat met deze straatroof te maken kan hebben. Heeft u iets gezien of heeft u informatie neem dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem bel dan met M: 0800-7000.