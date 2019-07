snelle motorboot in beslag genomen

De controle werd gehouden op diverse vaarwegen in de buurt van Rotterdam. In verband met de zomervakantie en de toename van vaarverkeer werd speciaal aandacht besteedt aan de veiligheid op het water en het vlotte verloop van het vaarverkeer.

Zaterdagmiddag viel in de buurt van Capelle a/d IJssel een boot op door zijn vorm en opvallende kleuren. Het ging om een zogenaamde ‘wedstrijd speedboot’. Bij navraag bij de Rijks Dienst voor het Wegverkeer bleek dat het registratienummer van de boot enige vragen opriep. Omdat ter plekke niet duidelijk werd wie de rechtmatige eigenaar was, en agenten vermoedden dat de boot betaald was met crimineel geld, werd deze in beslag genomen en naar het politiebureau aan de St. Jobsweg gesleept.