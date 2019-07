Drie arrestaties voor openlijke geweldpleging

Een van de aangevers is een 34-jarige Tilburger. Hij vertelde dat hij met zijn neef op de Burgemeester Brokxlaan stond nabij de Hall of Fame . Vanuit een groepje mannen en een vrouw werd aan hem gevraagd of hij een lange vloei voor hen had. Toen hij die pakte werd dit uit zijn handen getrokken. Er ontstond een vechtpartij waarbij hij werd geslagen en terwijl hij op de grond lag werd geschopt. Ook zou er met een mes gedreigd zijn. Een 26-jarige Tilburger zag het opstootje en probeerde daar een eind aan te maken. Hierbij kreeg hij van een van die aanvallers een kopstoot. Ook hij heeft aangifte gedaan. De politie heeft de drie verdachten achterhaald mede dankzij een alerte medewerker van Cameratoezicht die de vluchtrichting doorgaf. In de tas van de vrouwelijke verdachte werd een doosje met daarin een blokje hasj aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in naar het incident en ieders aandeel van de aangehouden verdachten.