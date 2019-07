Als de CEO van huis is...

CEO-fraude start meestal met een valse e-mail, uit naam van een directeur of bestuurder (een CEO) van de organisatie. In de mail vraagt deze persoon een financieel of administratief medewerker om met spoed een groot geldbedrag over te maken, meestal naar het buitenland. Als de medewerker het niet vertrouwt, kan er ook nog een telefoongesprek volgen. Hierin probeert de crimineel druk uit te oefenen om de betaling door te zetten. Alle correspondentie lijkt zo echt, dat de medewerker te goeder trouw het gevraagde bedrag overmaakt.