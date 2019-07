Drie aanhoudingen in groot onderzoek naar hennepteelt

Het onderzoeksteam kwam erachter dat de groep verdachten niet alleen op een illegale manier geld verdienden, maar ook nog eens extra geld wisten te verdienen door het te investeren in verschillende panden door heel Nederland. Daarvoor werden katvangers ingezet. Een katvanger is iemand die één of meer panden of woningen op zijn naam heeft staan, terwijl hij of zij geen eigenaar of houder is van het desbetreffende pand of de woning. Het doel: de werkelijke eigenaar of houder verbergen.